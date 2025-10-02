Дептранс опроверг наличие на московских дорогах камер-муляжей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Все комплексы фотовидеофиксации в Москве настоящие и действительно обнаруживают нарушения ПДД. Об этом заявил столичный департамент транспорта в своем телеграм-канале.

Ведомство рассказало о работе дорожных камер, развеяв мифы о них. Среди подобных заблуждений – муляжи вместо настоящих камер, отсутствие записи в ночное время и при грязных номерах автомобиля.

Как поясняют представители департамента, функционал камер позволяет фиксировать нарушения в темноте, во время непогоды и в любых других условиях. Встроенный инфракрасный прожектор обеспечивает подсветку, не ослепляя водителей. Определять нарушителя с грязными номерами автофиксатору помогает нейросеть.

Кроме того, камеры на дорогах столицы могут фиксировать несколько нарушений ПДД за раз. Например, одновременное превышение скорости и пересечение сплошной разделительной полосы. Всего они распознают 65 видов нарушений.

По статистике департамента, благодаря камерам аварийность снижается на 30%.

Ранее сообщалось, что увеличивают аварийность на дорогах частые обновления ПДД. По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, российские водители долго привыкают к новым дорожным знакам и правилам. Эксперт усомнился в том, что правила на дорогах должны регулярно обновляться.

