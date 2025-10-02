Эксперт Хайцеэр: россияне не сразу привыкают к новым дорожным знакам

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аварийность на дорогах увеличивается из-за того, что российские водители долго привыкают к новым дорожным знакам. Об этом вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

Эксперт обратил внимание на то, что мир стремительно меняется, но правила дорожного движения не являются чем-то, что хочется постоянно менять.

"Ужас в том, что все запутались, раз в три года нам вводят новые данные о том, что сначала мы уступаем, потом мы не уступаем, потом мы смотрим на знак, потом не смотрим на знак", – поделился он.

Эксперт добавил, что при этом в ПДД не хватает дополнительных знаков для участков с круговым движением.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2026 года изменятся правила подготовки водителей. Обучать вождению можно будет не только в автошколах, но и и на автобазах, в автобусных и таксомоторных парках, а также транспортных компаниях. Время практической подготовки увеличится. Для получения дополнительных категорий нужно будет прослушать лекции только по новой категории, а не проходить весь теоретический курс заново.