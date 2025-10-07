07 октября, 07:30Политика
Новости мира: Трамп объявил о новой миротворческой сделке по сектору Газа
Президент США Дональд Трамп сообщил о новой миротворческой сделке по сектору Газа. По его словам, переговоры проходят "очень хорошо", и шансы на заключение перемирия "очень высокие". Американский лидер рассказал, что палестинское движение ХАМАС согласилось с основными положениями плана.
В национальном парке Юнтайшань в Китае произошел обвал горной породы. ЧП обошлось без жертв, но посетители были сильно напуганы. На кадрах видно, как люди бегут по деревянному мосту, держат детей за руки и кричат.
