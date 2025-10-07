Форма поиска по сайту

07 октября, 07:30

Политика

Новости мира: Трамп объявил о новой миротворческой сделке по сектору Газа

Штрафы до 500 тыс рублей грозят УК, которые мешают работе интернет-провайдеров

"Деньги 24": Минфин предложил ввести НДС на импортные товары в онлайн-магазинах

Новости мира: сотни пропалестинских демонстрантов приняли участие в акции в Йоханнесбурге

Российская авиация получила партию Су-34 в рамках Гособоронзаказа

Российская армия взяла под контроль село Кузьминовка в ДНР

Новости мира: в Перу прошла акция протеста против президента Дины Болуарте

Новости мира: в Париже протестующие потребовали освободить израильских заложников в Газе

Президент США Дональд Трамп сообщил о новой миротворческой сделке по сектору Газа. По его словам, переговоры проходят "очень хорошо", и шансы на заключение перемирия "очень высокие". Американский лидер рассказал, что палестинское движение ХАМАС согласилось с основными положениями плана.

В национальном парке Юнтайшань в Китае произошел обвал горной породы. ЧП обошлось без жертв, но посетители были сильно напуганы. На кадрах видно, как люди бегут по деревянному мосту, держат детей за руки и кричат.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политикапроисшествияза рубежомвидеоДарья КрамароваНаиль Губаев

