Минцифры поддержало возбуждение антимонопольного дела против застройщика "ПИК"

Минцифры поддерживает возбуждение антимонопольного дела против компании-застройщика "ПИК", который годами навязывал жителям своих новостроек только одного интернет-провайдера – "Ловител".

В министерстве считают, что прецедент позитивно скажется на соблюдении закона управляющими компаниями и операторами. Как выяснили в ФАС, проблемы с доступом провайдеров в дома зафиксированы в тех объектах, где управляющая компания входит в группу "ПИК" и услуги связи предоставляются компанией "Ловител" – единственным оператором самого застройщика. Если факты подтвердятся, компании грозят серьезные административные штрафы.

