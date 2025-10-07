В Госдуме предложили ввести штрафы для УК за недопуск интернет-провайдеров

Госдума рассматривает законопроект о введении в РФ крупных штрафов для управляющих компаний, которые препятствуют работе интернет-провайдеров. Профильный комитет поддержал документ в первом чтении.

Согласно проекту, за недопуск операторов связи в дома управляющие компании будут платить штрафы до 500 тысяч рублей. Депутаты считают, что эти меры защитят интересы абонентов и предотвратят ограничения конкуренции.

