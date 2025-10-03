Кабмин предложил ввести НДС на операции с банковскими картами

Кабинет министров предложил отменить действующую с 2006 года налоговую льготу и ввести НДС на все операции с банковскими картами. Сохранится освобождение от налога только для услуг по открытию и ведению счетов.

Как пояснил экономический обозреватель Константин Цыганков, это приведет к удорожанию обслуживания карт, росту комиссий за снятие наличных и может вызвать повышение цен в магазинах.

Однако полностью отказаться от банковских карт россияне не смогут, так как доля безналичных платежей в стране сегодня составляет около 84%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.