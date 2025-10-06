Форма поиска по сайту

06 октября, 07:30

Россияне смогут пожаловаться на проблемы с подключением к интернету в доме на "Госуслугах"

Россияне смогут пожаловаться на проблемы с подключением к интернету в многоквартирном доме на "Госуслугах". Заявку примут как от собственника квартиры, так и от арендатора, либо самого оператора связи, если застройщик или управляющая компания ограничивает его доступ в подъезд.

К сообщению нужно прикрепить подтверждающие материалы – переписку с управляющей компанией, ответы профильных ведомств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

технологии

