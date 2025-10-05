Форма поиска по сайту

Новости

Новости

05 октября, 09:30

Происшествия

Более 30 полицейских пострадали во время массовых беспорядков в Грузии

Смертельная авария произошла на 89 км внешней стороны МКАД

Административное здание загорелось на юго-востоке Москвы

Автомобиль сгорел на севере Москвы

Новости мира: россиянка погибла при наводнении в Болгарии

Один человек погиб в ДТП на внешней стороне 89-го км МКАД

Новости регионов: число погибших участников восхождения на вулкан Вилючинский выросло до 2

ДТП произошло на внешней стороне 89-го км МКАД

Кровля административного здания загорелась на Сущевской улице в Москве

Новости мира: протестующие ворвались на территорию президентской резиденции в Тбилиси

Более 30 полицейских пострадали во время массовых беспорядков в Грузии. За призывы к государственному перевороту и свержению власти задержали 5 оппозиционеров. Им грозит до 9 лет тюрьмы.

Митинг в Тбилиси начался в день проведения местных выборов​​​. Изначально демонстранты собрались на площади Свободы, потом часть из них переместилась к президентскому дворцу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияза рубежомвидеоДмитрий Козачинский

