05 октября, 09:30Происшествия
Более 30 полицейских пострадали во время массовых беспорядков в Грузии
Более 30 полицейских пострадали во время массовых беспорядков в Грузии. За призывы к государственному перевороту и свержению власти задержали 5 оппозиционеров. Им грозит до 9 лет тюрьмы.
Митинг в Тбилиси начался в день проведения местных выборов. Изначально демонстранты собрались на площади Свободы, потом часть из них переместилась к президентскому дворцу.
