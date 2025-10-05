Более 30 полицейских пострадали во время массовых беспорядков в Грузии. За призывы к государственному перевороту и свержению власти задержали 5 оппозиционеров. Им грозит до 9 лет тюрьмы.

Митинг в Тбилиси начался в день проведения местных выборов​​​. Изначально демонстранты собрались на площади Свободы, потом часть из них переместилась к президентскому дворцу.

