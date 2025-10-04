Авария с участием нескольких машин произошла на внутренней стороне МКАД

На 35-м километре внутренней стороны МКАД произошла авария с участием нескольких автомобилей. В результате инцидента образовался затор протяженностью около 7 километров.

На месте работают оперативные службы города. Информация о причинах происшествия и наличии пострадавших уточняется. Департамент транспорта рекомендует водителям выбирать объездные маршруты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.