04 октября, 16:15Происшествия
Авария с участием нескольких машин произошла на внутренней стороне МКАД
На 35-м километре внутренней стороны МКАД произошла авария с участием нескольких автомобилей. В результате инцидента образовался затор протяженностью около 7 километров.
На месте работают оперативные службы города. Информация о причинах происшествия и наличии пострадавших уточняется. Департамент транспорта рекомендует водителям выбирать объездные маршруты.
