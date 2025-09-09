Новости мира: обрушение произошло на шахте в индийском городе Макрана

Обрушение произошло на шахте в индийском городе Макрана. В Сети появилось видео инцидента. Эксперты связывают происшествие с непрекращающимися сезонными ливнями, которые могут спровоцировать повышение уровня грунтовых вод и обвалы горных пород.

В США хотят исключить из оборонного бюджета на 2026 год военную помощь Украине. Соответствующее заявление сделала член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин. Речь идет о 600 миллионах долларов, которые были предусмотрены для Киева. Конгрессвумен отметила, что американские налогоплательщики уже направили на этот конфликт 175 миллиардов. По ее мнению, этого достаточно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.