09 сентября, 07:45

Новости мира: обрушение произошло на шахте в индийском городе Макрана

Новости регионов: в Ейске загорелось здание дельфинария и крокодиловой фермы

Новости мира: в Мексике поезд врезался в двухэтажный автобус

Пожар произошел в пятиэтажном доме на юго-западе Москвы

"Московский патруль": суд приговорил к 6 годам водителя за смертельное ДТП в столице

"Московский патруль": следователи провели обыски в зоогостинице в Чехове

"Московский патруль": полиция задержала в столице автовора

"Московский патруль": мужчины в масках украли у москвича дорогостоящие смартфоны

Прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в Подмосковье

Новости регионов: молодой человек на самокате погиб под трамваем в Петербурге

Обрушение произошло на шахте в индийском городе Макрана. В Сети появилось видео инцидента. Эксперты связывают происшествие с непрекращающимися сезонными ливнями, которые могут спровоцировать повышение уровня грунтовых вод и обвалы горных пород.

В США хотят исключить из оборонного бюджета на 2026 год военную помощь Украине. Соответствующее заявление сделала член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин. Речь идет о 600 миллионах долларов, которые были предусмотрены для Киева. Конгрессвумен отметила, что американские налогоплательщики уже направили на этот конфликт 175 миллиардов. По ее мнению, этого достаточно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

