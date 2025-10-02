Новости мира: наводнение на севере Вьетнама может побить рекорд 50-летней давности

Наводнение на севере Вьетнама может побить рекорд 50-летней давности. Там в провинции Хазянг из берегов вышли сразу несколько рек. Особенно серьезная ситуация сложилась там, где протекает река Ло. Затоплены десятки поселков. В некоторых местах вода поднялась до вторых этажей. По мнению специалистов, паводок может усилится.

На севере Казахстана, в Костанайской области резко похолодало до минус 9 градусов и выпал снег. Высота снежного покрова составила 10 сантиметров. Днем тоже было прохладно. Температура опустилась до минус 2 градусов. При этом климатическая норма для этого региона в начале октября составляет почти 10 градусов тепла.

