02 октября, 07:00

Происшествия

Новости мира: наводнение на севере Вьетнама может побить рекорд 50-летней давности

Наводнение на севере Вьетнама может побить рекорд 50-летней давности. Там в провинции Хазянг из берегов вышли сразу несколько рек. Особенно серьезная ситуация сложилась там, где протекает река Ло. Затоплены десятки поселков. В некоторых местах вода поднялась до вторых этажей. По мнению специалистов, паводок может усилится.

На севере Казахстана, в Костанайской области резко похолодало до минус 9 градусов и выпал снег. Высота снежного покрова составила 10 сантиметров. Днем тоже было прохладно. Температура опустилась до минус 2 градусов. При этом климатическая норма для этого региона в начале октября составляет почти 10 градусов тепла.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияпогодаза рубежом

