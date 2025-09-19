Пресечена контрабанда кокаина в Россию на более чем 20 млрд руб

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Российские спецслужбы вместе с сотрудниками Федеральной таможенной службы (ФТС) пресекли контрабанду кокаина из Латинской Америки. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает РИА Новости.

Информация о незаконном ввозе запрещенных веществ поступила от иностранных партнеров 29 августа. В результате в морском порту Санкт-Петербурга был выявлен контейнер, который прибыл из Эквадора на судне Cool Emerald. Сотрудники ФСБ и ФТС обнаружили там бананы и 1 500 брикетов, в которых находились наркотики весом 1 750 килограмм.

По предварительным данным, стоимость изъятой партии на черном рынке превышает 20 миллиардов рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических веществ в особо крупном размере.

Сейчас проводится комплекс оперативно-разыскных и следственных мероприятий, которые позволят выявить и задержать всех участников преступной деятельности.

Ранее полицейские обнаружили 479 свертков с наркотиками общим весом более 500 килограммов в ходе проверки автомобиля "Газель" на 43-м километре автодороги М-11 "Нева". Свертки с порошкообразным веществом были спрятаны внутри четырех металлических катушек с кабелем, которые находились в кузове машины.

В результате водитель и пассажир "Газели" были задержаны. В ходе допроса они признались, что по указанию кураторов из Ленинградской области загрузили катушки с веществом в автомобиль и должны были отвезти их в Москву. Однако они утверждают, что не знали, что внутри находятся наркотики. Возбуждено уголовное дело.