Новости мира: наводнение произошло на Сицилии

Наводнение произошло на Сицилии. После проливных дождей на острове закрыты школы, транспортное сообщение полностью парализовано. Потоки воды смывают автомобили. Известно об одной пропавшей без вести женщине, которую унесло, когда она вышла из машины. Экстренные службы ведут поиски. Спасатели эвакуируют жителей сразу нескольких пострадавших от стихии районов.

В Европе вспыхнули протесты после перехвата Израилем судов с гуманитарной помощью для сектора Газа. Во время митингов в Берлине полиция применила силу против протестующих. Многие активисты задержаны. В столице Италии митингующие заблокировали железнодорожные пути. Акции также прошли в Барселоне, Брюсселе и Афинах. По последним данным, израильские военные перехватили 13 судов флотилии, применяя водометы.

