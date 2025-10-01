Семейная ссора стала причиной поджога дома и стрельбы в Мюнхене

Фото: телеграм-канал SHOT

Причиной поджога жилого дома и стрельбы в немецком Мюнхене стала семейная ссора, сообщила местная полиция в соцсети Х.

"По имеющимся данным, жилой дом был умышленно подожжен во время семейной ссоры. Найденный пострадавший скончался. Еще один человек пропал, он не представляет опасности", – говорится в публикации.

Правоохранители также нашли в здании мини-ловушки. Для их обезвреживания привлекли специальные силы. В настоящее время расследование ведется по всем направлениям.

"Изучаются возможные связи с другими местами в Мюнхене, включая Терезиенвизе (место проведения фестиваля пива "Октоберфест". – Прим. ред.). По этой причине открытие фестивальной площадки задерживается", – добавили в полиции.

Взрывы и выстрелы раздались на севере Мюнхена 1 октября. СМИ отмечали, что мужчина заминировал родительский дом, после чего поджег его и покончил с собой. На месте ЧП, утверждали журналисты, нашли тела двух человек.