23 сентября, 18:04

Происшествия

Оставившая дочь в аэропорту Антальи россиянка лишена родительских прав

Фото: телеграм-канал SHOT

Павлово-Посадский суд Подмосковья лишил родительских прав Екатерину Бурнашкину, которая оставила ребенка в аэропорту Турции. Об этом РИА Новости рассказала адвокат Елена Спиряева, которая представляла интересы ответчика.

Сторона защиты собирается подать апелляцию на решение суда.

Бурнашкина была задержана в аэропорту Антальи в октябре 2024 года. Она родила ребенка в туалете воздушной гавани, после чего оставила там малыша. Затем она пыталась улететь в Россию. Однако спустя время сотрудники аэропорта нашли младенца.

Россиянка сообщала, что якобы не знала о своей беременности и бросила ребенка по рекомендации своей матери.

В результате в Турции против нее было возбуждено дело. Ее приговорили к 15 годам тюрьмы, но в июле решение суда было отменено, а Бурнашкину депортировали в Россию.

Однако спустя время в РФ в отношении Бурнашкиной было возбуждено дело о покушении на убийство ребенка. В связи с этим ее захотели лишить родительских прав. Сейчас рожденная ей девочка живет в приемной семье. Россиянка заявляла, что хочет забрать дочь и вырастить ее самостоятельно.

судыпроисшествия

