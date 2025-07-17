Депутат Иванов: нужно ужесточить наказание матерей за оставление ребенка

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Наказание матерей, оставляющих своих детей, необходимо существенно ужесточить. Такое мнение News.ru озвучил депутат Брянской областной думы и руководитель движения "Россия Православная" Михаил Иванов.

Комментируя скандал с Екатериной Бурнашкиной, которая оставила новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, парламентарий сказал, что действующее законодательство недостаточно строго наказывает за подобные преступления. Он считает, что это создает опасный прецедент безнаказанности.

"Если мать не осознает своей ответственности, она не имеет права воспитывать ребенка. Она совершеннолетний человек, который осознанно пошел на преступление. Таких надо судить повторно – уже у нас, по российским законам", – отметил Иванов.

Он также поддержал действия органов опеки, которые подали иск о лишении россиянки родительских прав. По словам депутата, ребенок – это не игрушка, которую можно выбросить, а потом передумать.

"Юридически ситуация может сложиться в пользу оставившей в аэропорту малыша женщины. Юристы говорят, что она может заявить, будто действовала в состоянии стресса, и тогда ребенка ей вернут. Но по факту-то она хотела смерти своему малышу, раз бросила его в унитазе", – добавил собеседник издания.

Инцидент в турецком аэропорту произошел в октябре 2024 года. Брошенную в унитазе девочку нашли сотрудники авиагавани. Вскоре Бурнашкину задержали и возбудили против нее уголовное дело. Ребенка вернули в Россию.

В феврале 2025 года суд Турции приговорил россиянку к 15 годам лишения свободы, однако в июле приговор был отменен. Дело переквалифицировали из "покушение на убийство близкого человека" на "оставление" из-за чего сократился тюремный срок.

В настоящее время ребенок живет в гостевой приемной семье. Решение, с кем останется жить девочка, будет принимать суд, заявила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.