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14 июля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": женщина, бросившая дочь в аэропорту Турции, намерена вернуть ее

"Московский патруль": женщина, бросившая дочь в аэропорту Турции, намерена вернуть ее

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19-летняя россиянка Екатерина Бурнашкина, родившая и бросившая новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи, намерена вернуться в Россию и забрать себе ребенка.

Девушка находилась в турецкой тюрьме с октября прошлого года, изначально ей грозило 15 лет за покушение на убийство.

После длительных судебных разбирательств и апелляции ее освободили. Бурнашкина планирует забрать девочку из приемной семьи. Она призналась, что из-за лишнего веса не знала о беременности, принимая симптомы за проблемы с пищеварением.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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