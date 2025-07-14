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14 июля, 16:15

Происшествия

Россиянку, оставившую новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи, освободили из тюрьмы

Россиянку, оставившую новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи, освободили из тюрьмы

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Жительницу Подмосковья, осужденную в Турции за то, что она оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи, освободили из тюрьмы. Апелляционный суд изменил квалификацию ее преступления с "покушения на убийство" на "оставление в опасных условиях", что позволило сократить срок заключения.

Ранее россиянка была приговорена к 15 годам лишения свободы. Освободившись, россиянка заявила, что намерена вернуться в Россию и в первую очередь попытаться вернуть себе дочь, которая находится в приемной семье.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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