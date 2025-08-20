Дело возбудили против россиянки, оставившей младенца в туалете аэропорта Турции

Фото: dha.com.tr

Следствие возбудило против россиянки Екатерины Бурнашкиной, оставившей ребенка в туалете в аэропорту в Турции, дело о покушении на убийство новорожденной, рассказала РИА Новости адвокат приемных родителей Мария Яковлева.

Уголовное дело было возбуждено следственным отделом по Электростали. Кроме того, 20 августа в Павлово-Посадском городском суде Подмосковья состоялось предварительное заседание по лишению Бурнашкиной родительских прав.

Инициатором процесса стали приемные родители ребенка. Он прошел в закрытом режиме и продолжится 4 сентября. Истец просил привлечь в качестве третьего лица представителей МИД.

Приемная семья девочки полюбила ребенка и будет за него бороться, подчеркнула Яковлева в беседе с РЕН ТВ. По словам правозащитницы, с девочкой много гуляют, при этом у нее нет "никакого стресса".

"У них (приемных родителей. – Прим. ред.) уже есть опыт общения с приемными детьми, они проходили соответствующие курсы, и они настроены ее оставить", – отметила адвокат.

Россиянка была задержана в октябре 2024 года в аэропорту Антальи. Она родила в туалете и бросила ребенка там, пытаясь улететь в Россию. Младенца обнаружили сотрудники аэропорта.

Бурнашкина утверждала, что якобы не знала о своей беременности и оставила ребенка по совету собственной матери. Против нее в Турции возбудили уголовное дело. Ее приговорили к 15 годам тюрьмы, но в июле приговор был отменен. Россиянку депортировали в родную страну.

Сейчас ребенок живет в гостевой семье, и решение о том, с кем девочка останется, будет принимать суд. При этом кровная мать заявляла, что хочет забрать ее и вырастить сама.

