Защита Бурнашкиной заявила, что россиянку не могут лишить родительских прав

Сторона защиты Екатерины Бурнашкиной, которая оставила ребенка в туалете аэропорта в Турции, заявила об отсутствии оснований для лишения родительских прав. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказала адвокат женщины Виктория Елисеева.

Правозащитник выразила надежду на то, что суд вынесет решение в пользу россиянки. Елисеева обратила внимание, что единственным основанием для лишения Бурнашкиной прав служит лишь статья о том, что родитель совершил в отношении своего ребенка преступление.

"Бурнашкина у нас оправдана, переквалификация не вступила в силу, обжалована, приговора нет, уголовное дело тоже будет прекращено, так как оно было заведено по тому же факту, который уже рассматривался, по которому уже существует оправдательный приговор", – отметила адвокат россиянки, добавив, что юридических оснований для лишения родительских прав она не видит.

Бурнашкина была задержана в октябре прошлого года в аэропорту Антальи. Она родила в туалете авиагавани и бросила там ребенка, а после пыталась улететь в Россию. Младенца нашли сотрудники аэропорта.

Женщина заявляла, что якобы не знала о своей беременности и оставила ребенка по совету матери.

В отношении нее в Турции было возбуждено дело. Спустя время россиянку приговорили к 15 годам тюрьмы. Однако в июле решение суда было отменено, а Бурнашкину депортировали на родину.

В настоящее время ее ребенок живет в приемной семье. Решение о том, с кем останется младенец, будет принимать суд. Бурнашкина заявляла, что хочет забрать девочку и вырастить ее самостоятельно.

Однако через некоторое время следствие в России возбудило против россиянки дело о покушении на убийство новорожденной. Вопрос о лишении Бурнашкиной родительских прав будет рассмотрен в закрытом режиме Павлово-Посадским судом Подмосковья 23 сентября. Соответствующий иск был направлен приемной семьей ребенка.

