В Новосибирске нашли похищенную 3 года назад отцом девочку

Фото: vk.com/pristav54

Судебные приставы нашли в Новосибирске девочку, которую отец увез от матери 3 года назад. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка ФССП.

Девочка, ее отец и бабушка были объявлены приставами Липецка в исполнительный розыск в феврале. При этом мужчина намеренно скрывал ребенка от матери и судебных приставов. Позже стало известно, что они все находятся в Новосибирске.

"Местонахождение девочки и бабушки было установлено по камерам видеонаблюдения в торговом центре. Оперативная группа, состоящая из сотрудников ГУ ФССП России по Новосибирской области и полиции, задержала их на выходе из ТРЦ", – говорится в сообщении.

Девочку в присутствии понятых и сотрудников опеки передали в центр социальной помощи семье и детям. Поскольку мать и дочь не виделись 3 года, сейчас с ними работают психологи.

Отец забрал ребенка у матери вопреки решению суда. Знакомый с ситуацией источник в беседе с RT рассказал, что прятать девочку помогала бабушка.

В связи с розыском мужчина не устраивался на официальную работу. Однако он набрал долгов в микрозаймах примерно на 200 тысяч рублей. Еще на 300 тысяч набрала бабушка, которая и занималась воспитанием ребенка.

Ранее полицейские задержали 39-летнего уроженца Кургана, который пытался увести за собой незнакомую малолетнюю девочку в Балашихе. Инцидент произошел около продуктового магазина. На крики девочки отреагировал проходивший мимо молодой человек. Похититель пытался убедить его, что является отцом ребенка.