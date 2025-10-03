Форма поиска по сайту

03 октября, 07:45

Политика

Новости мира: митинг прошел в Гааге у здания МИД Нидерландов

Депутаты предложили упростить оформление разрешения на выезд ребенка за границу

Российские военные уничтожили бронеавтомобиль ВСУ в Херсонской области

Самолет с российскими военными приземлился в Подмосковье после обмена пленными

Депутаты предложили изменить систему компенсаций за переработки

Кабмин предложил ввести НДС на операции с банковскими картами

Владимир Путин впервые рассказал о беседе с Дональдом Трампом на Аляске

Путин: возможные поставки Tomahawk на Украину не изменят ситуацию на поле боя

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 октября

Путин заявил, что все страны НАТО сейчас воюют с Россией

В Гааге у здания МИД Нидерландов прошел митинг с требованием отпустить активистов, задержанных Израилем с борта голландского судна. Оно участвовало в международном караване, который пытался прорвать морскую блокаду сектора Газа и доставить туда гуманитарную помощь.

У побережья Флориды археологи нашли клад стоимостью около 1 миллиона долларов. Водолазы подняли со дна более тысячи золотых и серебряных монет. Сокровища были потеряны еще в 1715 году, когда 11 испанских кораблей затонули в шторм, направляясь в Европу.

