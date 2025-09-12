Посольство РФ заявило об отсутствии критичных ситуаций у россиян в Непале

Фото: ТАСС/Zuma

Критичных ситуаций у россиян в Непале нет. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь российской дипмиссии в стране Александр Ивашев.

"По-прежнему поступают звонки, наши туристы обращаются за актуальной информацией, но каких-либо критичных ситуаций, которые были в первые дни (беспорядков – Прим. ред.), уже нет. И нет такого большого объема обращений, как это было в первые часы и дни", – подчеркнул дипломат.

Проблемы, с которыми ранее столкнулись российские граждане, сейчас решаются, добавил Ивашев. Также, по его словам, не поступало новых обращений, связанных с вылетом из Непала.

"Воздушное сообщение нормализуется быстрее и динамичнее, нежели в целом обстановка в городе (Катманду. – Прим. ред.) и стране", – сказал дипломат.

Он добавил, что ближневосточные страны, а также другие государства почти в полном объеме осуществляют полеты, поэтому постепенно воздушное сообщение нормализуется.

Ранее Ивашев отмечал, что вопрос об эвакуационных рейсах из Непала для россиян пока не стоит. Он также сообщил, что в связи с беспорядками в российское посольство обратились свыше 100 граждан РФ. Все они находятся в безопасности, уточнил пресс-секретарь российской дипмиссии.

Беспорядки начались в нескольких населенных пунктах Непала 8 сентября из-за запрета деятельности крупных мировых социальных сетей на территории государства.

Протесты привели к масштабным грабежам, поджогам и вандализму, которые стали выходить из-под контроля. В связи с этим местная армия развернула войска в координации с другими силовыми структурами.

Премьер страны Шарма Оли и все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии ушли в отставку. Новым премьер-министром согласилась стать экс-председатель Верховного суда Непала Сушила Карки. Во время переговоров о ее назначении у штаба армии Непала произошло столкновение различных групп, называющих себя представителями движения "Поколение Z".

