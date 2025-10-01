Новости мира: российских туристов попросили воздержаться от посещения Мадагаскара

Российских туристов попросили временно воздержаться от посещения Мадагаскара до нормализации обстановки в республике. Там уже неделю проходят крупные выступления молодежи. Они требуют отставки президента. Тем, кто еще находится на острове, порекомендовали соблюдать осторожность.

Посольство РФ на Филиппинах не получало данных о пострадавших при землетрясении россиянах. Дипломаты запросили все необходимые сведения у местных компетентных органов. Землетрясение у берегов Филиппинской провинции произошло накануне. По данным журналистов, погибли минимум 69 человек и 150 получили травмы.

