01 октября, 12:15

Новости мира: российских туристов попросили воздержаться от посещения Мадагаскара

Чехия закрыла визовые центры в России

В Госдуме предложили ввести ипотеку под 0% для работников заводов

В Госдуме предложили запретить пластические операции без медицинских показаний

Российская армия взяла под контроль Северск Малый в ДНР

Новости мира: Белый дом опубликовал план Трампа по прекращению конфликта в Газе

Госдума на один день приняла на работу робота

Депутаты поддержали идею о выходном дне 31 декабря

Захарова прокомментировала прекращение работы визовых центров Чехии в России

Визовые центры Чехии в России прекратили работу

Российских туристов попросили временно воздержаться от посещения Мадагаскара до нормализации обстановки в республике. Там уже неделю проходят крупные выступления молодежи. Они требуют отставки президента. Тем, кто еще находится на острове, порекомендовали соблюдать осторожность.

Посольство РФ на Филиппинах не получало данных о пострадавших при землетрясении россиянах. Дипломаты запросили все необходимые сведения у местных компетентных органов. Землетрясение у берегов Филиппинской провинции произошло накануне. По данным журналистов, погибли минимум 69 человек и 150 получили травмы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

