01 октября, 17:28Происшествия
В Нью-Йорке частично обрушилось многоэтажное здание
Фото: AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez
Частичное обрушение многоэтажного здания произошло в Нью-Йорке. Об этом сообщили представители пожарной службы в соцсети Х.
Инцидент был зафиксирован в Бронксе на Александер-авеню, 207. Согласно опубликованным фото с места происшествия, рухнула часть стены здания. На данный момент информация о пострадавших не поступала.
В свою очередь, местный телеканал ABC сообщил, что причиной обрушения стал взрыв газа.
Еще одно обрушение ранее произошло в индонезийском городе Сидоарджо на Восточной Яве. ЧП случилось в исламской школе-интернате Аль-Хозини.
Трагедия произошла, когда в учебном заведении велся ремонт бетонной крыши. Дети в этот момент находились в молитвенной комнате, один из них погиб. Еще 98 человек пострадали.