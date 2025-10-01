Форма поиска по сайту

01 октября, 17:28

Происшествия

В Нью-Йорке частично обрушилось многоэтажное здание

Фото: AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez

Частичное обрушение многоэтажного здания произошло в Нью-Йорке. Об этом сообщили представители пожарной службы в соцсети Х.

Инцидент был зафиксирован в Бронксе на Александер-авеню, 207. Согласно опубликованным фото с места происшествия, рухнула часть стены здания. На данный момент информация о пострадавших не поступала.

В свою очередь, местный телеканал ABC сообщил, что причиной обрушения стал взрыв газа.

Еще одно обрушение ранее произошло в индонезийском городе Сидоарджо на Восточной Яве. ЧП случилось в исламской школе-интернате Аль-Хозини.

Трагедия произошла, когда в учебном заведении велся ремонт бетонной крыши. Дети в этот момент находились в молитвенной комнате, один из них погиб. Еще 98 человек пострадали.

происшествияза рубежом

