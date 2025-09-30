Более 95 человек пострадали при обрушении исламской школы в Индонезии

Фото: ТАСС/AP/Trisnadi

Исламская школа обрушилась в индонезийском городе Сидоарджо на Восточной Яве. В результате случившегося пострадали 98 человек, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на портал Detik.

Трагедия произошла в школе-интернате Аль-Хозини во второй половине дня в понедельник, 29 сентября, когда в учебном заведении велся ремонт бетонной крыши. Дети в этот момент находились в молитвенной комнате, 1 из них погиб.

Кроме того, 7 учеников в настоящий момент остаются под обломками, продолжаются работы по их эвакуации.

Смотритель школы Кьяй Хаджи Абдус Салам Муджиб призвал общественность к пониманию и терпению. Он также указал, что решение о временном приостановлении деятельности учебного заведения в связи с трагедией пока не принято.

Ранее в школе на востоке Москвы обрушились бетонные плиты. По предварительным данным, были повреждены сразу четыре этажа здания. В результате ЧП погибли два строителя, их тела извлечены из-под плит. Следователи начали проверку по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.

