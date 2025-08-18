Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 августа, 16:43

Происшествия

Число погибших на предприятии под Рязанью выросло до 24

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Количество погибших в результате взрыва на производстве в Рязанской области выросло до 24, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Еще одно тело было обнаружено в ходе разбора завалов, пояснили в ведомстве. Число пострадавших составляет 133.

Порох взорвался на предприятии "Эластик" под Рязанью 15 августа, здание было полностью разрушено. По предварительным данным, причиной детонации могло стать нарушение техники безопасности.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Семьям погибших выплатят по 1 567 500 рублей, а пострадавшим – от 313 500 до 627 000 рублей в зависимости от причиненного вреда здоровью. Помощь получат также жители поселка Лесного, чье имущество пострадало из-за взрыва, им выплатят 15 675 рублей на первоочередные нужды.

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика