Фото: телеграм-канал "МЧС Рязанской области"

Тела еще двоих погибших извлекли из-под завалов предприятия в Рязанской области, сообщает пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, один из пострадавших скончался в больнице, количество погибших в результате взрыва увеличилось до 23.

Порох взорвался на предприятии "Эластик" 15 августа, здание было полностью разрушено. По предварительным данным, причиной детонации могло стать нарушение техник безопасности.

Пострадавшими числятся 134 человека, из них 31 находится в стационарах Рязани и Москвы, а 103 – проходят амбулаторное лечение.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Власти Рязанской области выплатят семьям погибших по 1 567 500 рублей, а пострадавшим – от 313 500 до 627 000 рублей в зависимости от причиненного вреда здоровью. Помощь получат также жители поселка Лесного, чье имущество пострадало из-за взрыва, им выплатят 15 675 рублей на первоочередные нужды.

