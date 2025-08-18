Число погибших при ЧП на предприятии под Рязанью выросло до 20

Фото: телеграм-канал "МЧС Рязанской области"

Число жертв взрыва на заводе в Шиловском районе Рязанской области увеличилось до 20. Об этом сообщил региональный оперштаб в своем телеграм-канале.

Кроме того, 134 человека пострадали в результате ЧП. Из них 31 пациент находится в стационарах Рязани и Москвы, а еще 103 – проходят амбулаторное лечение.

В оперштабе Рязанской области уточнили, что поисково-спасательные работы продолжаются.

Порох взорвался на предприятии "Эластик" 15 августа. В связи с этим здание было полностью разрушено. По предварительным данным, причиной детонации могло стать нарушение техники безопасности.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Понедельник, 18 августа, объявлен в регионе днем траура. Власти Рязанской области выплатят семьям погибших по 1 567 500 рублей, а пострадавшим – от 313 500 до 627 000 рублей в зависимости от причиненного вреда здоровью.

Также помощь получат жители поселка Лесной, чье имущество пострадало из-за взрыва. Им выплатят 15 675 рублей на первоочередные нужды.

