Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября, 08:28

Происшествия

Около 200 человек привлекли к поискам пропавшей семьи в Красноярском крае

Фото: телеграм-канал "МЧС Красноярского края"

Около 200 человек принимают участие в поисках пропавшей в турпоходе семьи в Красноярском крае, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

По данным ведомства, для поиска используют в том числе беспилотники. Мужчину, женщину и ребенка ищут спасатели, пожарные, полицейские и волонтеры. Последние приехали из Новосибирска, Кемерова, Томска и Омска. Кроме того, вскоре прибудут добровольцы из Иркутска и Хакасии.

Прибывшие волонтеры являются добровольцами "ЛизаАлерт", заявили РИА Новости в пресс-службе красноярского отделения поискового отряда.

О том, что семья из трех человек пропала в Красноярском крае, стало известно 2 октября. Предварительно, 28 сентября мужчина, женщина и их 5-летняя дочь отправились в поход в сторону горы Буратинка, а затем перестали выходить на связь. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело.

Спасатели после двух дней поисков нашли пропавших туристов на Курилах

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика