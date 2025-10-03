Около 200 человек привлекли к поискам пропавшей семьи в Красноярском крае

Фото: телеграм-канал "МЧС Красноярского края"

Около 200 человек принимают участие в поисках пропавшей в турпоходе семьи в Красноярском крае, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

По данным ведомства, для поиска используют в том числе беспилотники. Мужчину, женщину и ребенка ищут спасатели, пожарные, полицейские и волонтеры. Последние приехали из Новосибирска, Кемерова, Томска и Омска. Кроме того, вскоре прибудут добровольцы из Иркутска и Хакасии.

Прибывшие волонтеры являются добровольцами "ЛизаАлерт", заявили РИА Новости в пресс-службе красноярского отделения поискового отряда.

О том, что семья из трех человек пропала в Красноярском крае, стало известно 2 октября. Предварительно, 28 сентября мужчина, женщина и их 5-летняя дочь отправились в поход в сторону горы Буратинка, а затем перестали выходить на связь. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело.