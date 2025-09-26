Форма поиска по сайту

26 сентября, 12:30

Происшествия

Новости мира: 14 человек погибли в результате тройной аварии в Перу

Новости мира: 14 человек погибли в результате тройной аварии в Перу

Новости мира: восемь человек пострадали при взрыве в жилом доме в Германии

Новости регионов: около 10 человек скончались после отравления алкоголем в Ленобласти

Новости регионов: грузовик столкнулся с товарным поездом в Смоленской области

Более чем 20 преступников ограбили ювелирный магазин в США

Склад с упаковками сигарет сгорел в Ижевске

Новости мира: полиция арестовала семерых протестующих в Нидерландах

Новости регионов: ДТП с участием пешехода произошло в Санкт-Петербурге

Четыре автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе

Появились кадры смертельного ДТП в Прибрежном проезде Москвы

14 человек погибли в результате тройной аварии в Перу. В Андах столкнулись микроавтобусы и два грузовика. Среди жертв оказалась известная боливийская певица. По данным полиции, микроавтобус на скорости врезался в большегруз, который был припаркован на дороге. В результате машину зажало, погибли все, кто был в салоне.

Журналисты засняли ссору президента США Дональда Трампа и его жены Мелании. Супруги выясняли отношения недалеко от иллюминатора вертолета, а затем продолжили ссориться у трапа. После они спокойно вышли из самолета.

Китайские космонавты совершили четвертый успешный выход в открытый космос. Это экипаж корабля Шэньчжоу-20. Он установил на станции защитное устройство от космического мусора и проверил внешнее оборудование.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

