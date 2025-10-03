Два кроссовера столкнулись с самосвалом на Ленинградском шоссе в Москве

Ночью на Ленинградском шоссе произошли две серьезные аварии. В первом ДТП два кроссовера столкнулись с самосвалом, в результате чего легковые автомобили получили значительные повреждения.

Во второй аварии участвовали автомобиль каршеринга, такси, грузовик и еще одна легковая машина. От сильного удара автомобили разбросало по проезжей части, один из них загорелся. На место происшествия прибыли три экипажа скорой помощи, пожарные и автоинспекторы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.