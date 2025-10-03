Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября, 07:15

Происшествия

Два кроссовера столкнулись с самосвалом на Ленинградском шоссе в Москве

Два кроссовера столкнулись с самосвалом на Ленинградском шоссе в Москве

Протестующие в Марокко начали штурмовать здания органов безопасности

Автомобили загорелись в Благовещенске

Новости мира: несколько российских туристов на Мадагаскаре обратились в посольство

"Московский патруль": три пешехода пострадали в ДТП в Москве

"Московский патруль": полицейские задержали напавшего на водителя такси мужчину

"Московский патруль": полицейские задержали угонщиков авто в Московской области

"Московский патруль": жители столицы пожаловались на контактный зоопарк в ТЦ

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 октября

В аэропорту Внуково задержали иностранца по подозрению в торговле органами

Ночью на Ленинградском шоссе произошли две серьезные аварии. В первом ДТП два кроссовера столкнулись с самосвалом, в результате чего легковые автомобили получили значительные повреждения.

Во второй аварии участвовали автомобиль каршеринга, такси, грузовик и еще одна легковая машина. От сильного удара автомобили разбросало по проезжей части, один из них загорелся. На место происшествия прибыли три экипажа скорой помощи, пожарные и автоинспекторы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПгородвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика