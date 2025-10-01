Форма поиска по сайту

01 октября, 17:19

Происшествия

Шесть человек спасены при пожаре в жилом доме в Москве

Фото: depositphotos/My_inspiration

Шесть человек спасли при пожаре в жилом доме на Профсоюзной улице в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС.

По данным ведомства, на 7-м этаже многоэтажного дома загорелась квартира. Известно, что 15 человек самостоятельно покинули помещения.

"С вышележащих этажей и из соседней квартиры огнеборцы спасли шесть человек. Они переданы медикам для осмотра", – рассказали в пресс-службе МЧС.

Пожар ликвидировали 26 сотрудников московского пожарно-спасательного гарнизона.

Ранее пожарные спасли двух человек при возгорании в квартире на 15-м этаже жилого дома на улице Академика Арцимовича. В жилище загорелись личные вещи и мебель. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.

"Газель" сгорела на улице Кирова в Подольске

происшествияпожаргород

