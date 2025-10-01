Два человека спасены при пожаре в жилом доме в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожарные спасли двух человек при возгорании в квартире на 15-м этаже жилого дома на улице Академика Арцимовича. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Москве.

В ведомстве уточнили, что в квартире произошло возгорание личных вещей и мебели. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Самостоятельно из подъезда эвакуировались около 10 человек. Прибывшие пожарные с помощью подъемного механизма спасли из горящей квартиры двух человек, один из них – ребенок.

Ранее пожар был ликвидирован в квартире многоэтажного дома на Варшавском шоссе. Помимо квартиры на 6-м этаже, загорелись и обшивки балкона 7-го этажа. До прибытия пожарно-спасательных подразделений горящую квартиру самостоятельно смогли покинуть два человека.