Более 10 собак погибли в результате пожара в приюте в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве в результате пожара в приюте для животных погибли 13 собак, сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.

Инцидент произошел ночью на улице Зорге.

Как отметили в ведомстве, точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Как писало Агентство "Москва" со ссылкой на источник, информация о пожаре поступила в МЧС 27 сентября в 23:22.

"По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание вольеров для содержания собак на территории питомника на площади 140 квадратных метров", – сказал собеседник агентства.

По его словам, среди людей пострадавших нет.

Ранее более 20 животных спасли во время пожара в Новосибирском зоопарке. Мэр города Максим Кудрявцев отметил, что сотрудники зоопарка проявили себя как настоящие герои и помогали вызволять животных вместе с пожарными.

Причины возгорания установят специалисты МЧС и правоохранительные органы.