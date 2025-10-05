Премьер Грузии обвинил посла ЕС в беспорядках в Тбилиси

Фото: ТАСС/AP/Irakli Gedenidze

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что ответственность за беспорядки в Тбилиси, устроенные протестующими 4 октября, несет посол Евросоюза в стране. Об этом политик заявил журналистам во время брифинга.



По словам политика, представители Евросоюза поддерживали попытки беспорядков в Грузии, в том числе посол ЕС. Кобахидзе подчеркнул, что прямой обязанностью дипломата было решительно осудить протесты на улицах столицы. Однако этого не было сделано.

Протесты в Тбилиси прошли на фоне выборов в местные органы власти. В ходе одного из митингов митингующие проникли на территорию резиденции президента страны Михаила Кавелашвили. Для пресечения незаконных действий, сотрудники полиции применили перцовый спрей в отношении протестующих.

На фоне этих событий Кобахидзе назвал случившееся уголовным преступлением и пообещал пресечь деятельность иностранных агентов, которые стоят за дестабилизацией обстановки в Грузии.

Позже ночью в воскресенье, 5 октября, участники протеста стали расходиться. Также полицейские задержали двух оппозиционеров, которые подстрекали митингующих к штурму резиденции президента.