Премьер Грузии Кобахидзе назвал преступлением протесты у дворца президента

Фото: ТАСС/AP Photo/Sergei Grits

Митинг у президентского дворца в Тбилиси является уголовным преступлением. Его участники будут наказаны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Мы предупредили этих людей, что примем самые строгие меры, эти строгие меры будут приняты сегодня на улице, конечно, любая попытка насилия будет пресечена, строгие меры будут приняты и в последующие дни", – цитирует его РИА Новости.

По данным МВД страны, в ходе беспорядков пострадали 14 полицейских. При этом, по словам премьера, один из них находится в тяжелом состоянии.

Как отметил Кобахидзе, иностранная агентура в Грузии, которая устроила беспорядки в Тбилиси, будет полностью нейтрализована.

"Им больше не дадут возможности участвовать в грузинской политике", – сказал он.

Выборы в органы местного самоуправления в Грузии проходят одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны 4 октября. Правящая партия "Грузинская мечта" после публикации ЦИК первых итогов заявила о своей победе.

По данным ЦИК, после обработки 55% бюллетеней правящая партия набрала более 80% голосов, а кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе – свыше 71%.

В ходе беспорядков, происходящих в Тбилиси на фоне выборов, протестующие ворвались во двор резиденции президента Грузии Михаила Кавелашвили, пробив железные заграждения. Спецназ применил против них перцовый спрей.

По данным СМИ, администрация установила железные ограждения у входа в резиденцию после того, как стало известно, что митингующие планируют перебраться с площади Свободы к зданию резиденции.

