Протестующие в Тбилиси покинули территорию возле президентского дворца

Фото: ТАСС/Михаил Егиков

Участники акции протеста в Тбилиси покинули территорию, прилегающую к президентской резиденции. Об этом сообщает ТАСС.

В данный момент дворец главы государства контролируют сотрудники полиции. Между правоохранителями и протестующими не происходит стычек.

Также спецназ покидает площадь Свободы, которая примыкает к проспекту Руставели. Ведется демонтаж ранее установленной на площади сцены.

Антиправительственные митинги вспыхнули в Тбилиси на фоне проводящихся выборов в органы местного самоуправления. В ходе протестов митингующие ворвались во двор резиденции президента Грузии Михаила Кавелашвили, пробив железные заграждения. В ответ на это спецназ применил против них перцовый спрей.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал возникшие беспорядки уголовным преступлением и подчеркнул, что иностранная агентура в стране, стоящая за протестами, будет полностью ликвидирована.

По информации Минздрава Грузии, по меньшей мере 21 полицейский пострадал во время беспорядков. Кроме того, были госпитализированы 6 протестующих.