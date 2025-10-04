Премьер Грузии Кобахидзе обвинил иностранные спецслужбы в беспорядках в Тбилиси

Фото: ТАСС/Михаил Егиков

Беспорядки в Тбилиси организовали иностранные спецслужбы. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Все те, кто попытался поднять руку на нашу государственность в ходе акции, организованной иностранными спецслужбами, получат строгий ответ. Грузия не та страна, в которой иностранным спецслужбам могут дать возможность свержения власти", – цитирует его ТАСС.

По словам премьера, в ходе беспорядков пострадали правоохранительные органы, 15 полицейских были доставлены в больницы. Также травмы различной степени тяжести получили шесть участников митинга.

Беспорядки вспыхнули в столице Грузии на фоне проводящихся выборов в органы местного самоуправления. В ходе протестов митингующие ворвались во двор резиденции президента Грузии Михаила Кавелашвили, пробив железные заграждения. Спецназ применил против них перцовый спрей.

Кобахидзе назвал беспорядки уголовным преступлением, подчеркнув, что иностранная агентура в Грузии, которая устроила протесты, будет полностью нейтрализована.

