00:17Происшествия
Свыше 20 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Тбилиси
Фото: ТАСС/Михаил Егиков
По меньшей мере 21 полицейский пострадал во время беспорядков в Тбилиси в субботу, 4 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Грузии.
Кроме того, пострадали 6 участников акции протеста. Они были госпитализированы.
Акции протеста начались в Тбилиси на фоне проводящихся выборов в органы местного самоуправления. Во время протестов митингующие ворвались во двор резиденции президента Грузии Михаила Кавелашвили, пробив железные заграждения. В ответ на это спецназ применил против них перцовый спрей.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал возникшие беспорядки уголовным преступлением и подчеркнул, что иностранная агентура в стране, стоящая за протестами, будет полностью ликвидирована.
