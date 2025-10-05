Свыше 20 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Тбилиси

Фото: ТАСС/Михаил Егиков

По меньшей мере 21 полицейский пострадал во время беспорядков в Тбилиси в субботу, 4 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Грузии.

Кроме того, пострадали 6 участников акции протеста. Они были госпитализированы.

Акции протеста начались в Тбилиси на фоне проводящихся выборов в органы местного самоуправления. Во время протестов митингующие ворвались во двор резиденции президента Грузии Михаила Кавелашвили, пробив железные заграждения. В ответ на это спецназ применил против них перцовый спрей.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал возникшие беспорядки уголовным преступлением и подчеркнул, что иностранная агентура в стране, стоящая за протестами, будет полностью ликвидирована.