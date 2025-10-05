Rustavi 2: двоих оппозиционеров, подстрекавших митингующих, задержали в Тбилиси

Фото: ТАСС/Инна Кукуджанова

Сотрудники полиции задержали двух грузинских оппозиционеров из партии экс-президента страны Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" Муртаза Зоделава и Ираклия Надирадзе. Об этом сообщила телекомпания Rustavi 2.

По информации СМИ, оппозиционеры призывали митингующих двигаться в сторону резиденции президента.

Также отмечается, что полицейские находятся возле одной из клиник в Тбилиси, где сейчас обследуется один из организаторов митинга Паата Бурчуладзе.

В Тбилиси на фоне выборов в местные органы власти начались акции протеста. В ходе митинга протестующие проникли на территорию резиденции президента Грузии Михаила Кавелашвили. Для пресечения незаконных действий сотрудники полиции применили перцовый спрей.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе охарактеризовал произошедшее как уголовное преступление, пообещав положить конец деятельности иностранной агентуры, которая стоит за беспорядками в стране.

По последним данным Минздрава Грузии, во время акции протеста пострадали не менее 21 полицейского и 6 протестующих. Остальные митингующие покинули территорию возле президентского дворца.