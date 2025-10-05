Число пострадавших полицейских на митинге в Тбилиси увеличилось до 32

Фото: ТАСС/Михаил Егиков

Около 32 полицейских пострадали на прошедшем в субботу, 4 октября, митинге в Тбилиси. Об этом сообщила пресс-служба МВД Грузии.

В ведомстве уточнили, что 30 сотрудников полиции получили легкие травмы, один – средней тяжести и еще один получил тяжелые ранения. Сейчас медики оценивают его состояние как стабильное.

Акции протеста начались в Тбилиси на фоне выборов в местные органы власти. В ходе митинга протестующие проникли на территорию резиденции президента Грузии Михаила Кавелашвили. Для пресечения незаконных действий сотрудники полиции применили перцовый спрей.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал произошедшее как уголовное преступление, пообещав положить конец деятельности иностранной агентуры, которая стоит за беспорядками в стране.

Ночью в воскресенье, 5 октября, митингующие стали покидать территорию возле президентского дворца. Сотрудники полиции задержали двоих оппозиционеров, которые призывали протестующих двигаться в сторону резиденции президента.