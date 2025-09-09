Премия мира вручена лидерам Киргизии, Таджикистана и Узбекистана

Фото: РИА Новости/Рубен Гарсия

Президент Киргизии Садыр Жапаров, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев стали лауреатами второй Международной премии мира имени Льва Толстого. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее решение было объявлено председателем жюри, худруком Большого и Мариинского театров Валерием Гергиевым. По его словам, за Жапарова, Рахмона и Мирзиеева проголосовали единогласно все члены жюри.

Награждение состоялось в Москве в день рождения писателя.

Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому начальнику Генштаба Вооруженных сил России Валерию Герасимову был вручен орден Мужества. Данная награда присуждена ему за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

