MWM: начало серийного производства "Орешника" стало поворотным моментом для ВС РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Начало серийного производства ракетного комплекса "Орешник" стало поворотным моментом для российских войск. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Military Watch Magazine.

СМИ напомнило, что характеристики комплекса, названные после его первого применения, вызвали значительную обеспокоенность во многих западных странах.

О начале серийного производства "Орешника" накануне объявил Владимир Путин. Как отметил глава государства, оружие "очень хорошо себя зарекомендовало в боевых условиях".

Президент также назвал актуальной задачей повышение боеспособности всех видов войск армии РФ. Путин обратил внимание на рост геополитической напряженности в мире и пообещал принять меры в укреплении безопасности как России, так и ее союзников.