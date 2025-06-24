Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июня, 13:39

Политика
Главная / Новости /

MWM: начало серийного производства "Орешника" стало поворотным моментом для ВС РФ

Начало серийного производства "Орешника" стало поворотным моментом для ВС РФ – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Начало серийного производства ракетного комплекса "Орешник" стало поворотным моментом для российских войск. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Military Watch Magazine.

СМИ напомнило, что характеристики комплекса, названные после его первого применения, вызвали значительную обеспокоенность во многих западных странах.

О начале серийного производства "Орешника" накануне объявил Владимир Путин. Как отметил глава государства, оружие "очень хорошо себя зарекомендовало в боевых условиях".

Президент также назвал актуальной задачей повышение боеспособности всех видов войск армии РФ. Путин обратил внимание на рост геополитической напряженности в мире и пообещал принять меры в укреплении безопасности как России, так и ее союзников.

Путин заявил, что "Орешник" не имеет аналогов в мире

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика