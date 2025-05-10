Лидер Буркина-Фасо высоко оценил российский комплекс "Орешник"

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Новейшая российская ракета "Орешник" – это то оружие, от которого "содрогается весь мир". Об этом заявил президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре на лекции в Российском химико-технологическом университете имени Д. И. Менделеева (РХТУ), передает ТАСС.

"Посмотрите, какие ракеты производятся в Российской Федерации. Одна из последних разработок – это "Орешник", от которого содрогается весь мир", – сказал Траоре.

Политик считает, что российские ученые в области физики, химии, математики добились выдающихся результатов. Однако есть те, кто пытались убедить, что самые видные деятели находятся не в РФ, а других странах. В настоящее время видно, что это не так, заявил президент Буркина-Фасо.

Траоре сделал акцент на том, что на параде Победы в Москве он увидел большое число российского вооружение, в том числе с использованием брони. По его словам, в последние годы оружие с броней эволюционировало.

"Мы понимаем, что это сталь. Но при помощи химии, при помощи добавления каких-то веществ можно прийти к определенному виду стали, который можно использовать для вооружения", – отметил он.

Президент Буркина-Фасо призвал студентов, проходящих обучение в РФ, овладевать не только теоретическими знаниями, но и стараться понять, как применить их на практике.

Ранее сообщалось, что танки, которые выступили на параде в честь 80-летия Победы в ВОВ, направят в зону спецоперации. Речь идет о танках Т-90М "Прорыв", Т-72Б3М и Т-80БВМ. Их планируется дооснастить и направить в войска.