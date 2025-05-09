Выступившие на параде Победы танки направят в зону СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Танки, которые выступили на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, направят в зону СВО. Об этом рассказал гендиректор концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ) госкорпорации "Ростех" Александр Потапов.

Речь идет о танках Т-90М "Прорыв", Т-72Б3М и Т-80БВМ. После парада их дооснастят и направят в войска.

"Сейчас основные усилия предприятий концерна направлены на обеспечение Вооруженных сил РФ современной бронетанковой техникой, без которой невозможна успешная работа на поле боя", – приводит ТАСС слова Потапова.

Он также добавил, что все новые танки производства УВЗ серийно получают противодронные конструкции и комплексы радиоэлектронной борьбы.

Механизированную колонну на параде Победы возглавил танк Т-34, а продолжила группа легкой колесной техники. Парад завершился пролетом авиации. Всего в нем приняли участие свыше 11 тысяч военных, по Красной площади также прошел расчет участников СВО. Парадом командовал главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков.

За парадом наблюдал Владимир Путин. Также на мероприятии присутствовали лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Кубы, Лаоса, Бразилии, Палестины, Сербии, Буркина-Фасо, КНР, премьер-министры Словакии, Малайзии и многие другие.