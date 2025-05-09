09 мая, 11:03Город
Расчет участников СВО прошел по Красной площади на параде Победы
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Расчет участников спецоперации, прибывший в столицу для участия в торжественном параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, прошел по Красной площади.
"В парадном строю 20 героев Российской Федерации, 44 георгиевских кавалера, 54 кавалера ордена Мужества, полученных за храбрость и отвагу при выполнении боевых задач", – рассказали в Минобороны РФ.
Солдаты пронесли знамена военных округов и группировок войск, которые участвуют в специальной военной операции.
Парад Победы проходит на Красной площади в Москве 9 мая. В параде принимают участие более 11 тысяч военнослужащих, среди которых 1,5 тысячи – участники специальной военной операции.
В ходе поздравления россиян с 80-летием Победы Владимир Путин заявил о преклонении перед поколением, сокрушившим нацизм и завоевавшим свободу для всего человечества. Россия будет и впредь держать равнение на ветеранов, на их любовь к Родине и стремление защищать отчий дом, подчеркнул Путин.