Расчет участников СВО прошел по Красной площади на параде Победы

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Расчет участников спецоперации, прибывший в столицу для участия в торжественном параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, прошел по Красной площади.

"В парадном строю 20 героев Российской Федерации, 44 георгиевских кавалера, 54 кавалера ордена Мужества, полученных за храбрость и отвагу при выполнении боевых задач", – рассказали в Минобороны РФ.

Солдаты пронесли знамена военных округов и группировок войск, которые участвуют в специальной военной операции.

Парад Победы проходит на Красной площади в Москве 9 мая. В параде принимают участие более 11 тысяч военнослужащих, среди которых 1,5 тысячи – участники специальной военной операции.

В ходе поздравления россиян с 80-летием Победы Владимир Путин заявил о преклонении перед поколением, сокрушившим нацизм и завоевавшим свободу для всего человечества. Россия будет и впредь держать равнение на ветеранов, на их любовь к Родине и стремление защищать отчий дом, подчеркнул Путин.