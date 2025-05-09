Мировые СМИ ведут прямую трансляцию парада Победы в Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Мировые СМИ освещают торжественный парад на Красной площади в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Прямую трансляцию парада ведут британские издания The Independent, The Sun, Times и Telegraph, также немецкая газета Welt, китайское издание South China Morning Post и испанский телеканал RTVE.

Французские телеканалы TF1 и BFMTV показывают кадры с парада в прямом эфире с комментариями экспертов. Кроме того, трансляцию мероприятия ведут британский телеканал BBC, катарский канал Al jazeera, саудовский Asharq News, иранское агентство Mehr и панарабский телеканал Al Arabia.

Помимо этого, на своих YouTube-каналах освящают парад индийские газеты Hindustan Times, Indian Express, агентство ANI, телеканалы Times Now и CNBC TV 18, а также ведущие японские СМИ, среди которых NHK, Nippon TV и ANN News.

Текстовую трансляцию на своих сайтах ведут финская газета Ilta-Sanomat, немецкий журнал Spiegel, французская газета Figaro, испанская газета Pais и британская Express.

Турецкий канал AHaber показал кадры парада в прямом эфире во время репортажа корреспондента из столицы.

Парад Победы начался на Красной площади в Москве 9 мая. Под оркестр, исполняющий "Священную войну", был внесен государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы.

В параде принимают участие более 11 тысяч военнослужащих, среди которых 1,5 тысячи – участники специальной военной операции.

В ходе поздравления россиян с 80-летием Победы Владимир Путин заявил о преклонении перед поколением, сокрушившим нацизм и завоевавшим свободу для всего человечества. Россия будет и впредь держать равнение на ветеранов, на их любовь к Родине и стремление защищать отчий дом, подчеркнул Путин.