Фото: Министерство обороны РФ

Страны Европы не восприняли сигнал, который Россия послала им, испытав в боевых условиях новый ракетный комплекс "Орешник". Такое мнение выразила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

"К сожалению, я могу отметить, что они этот посыл не поняли. Они не поняли посыл президента (России Владимира. – Прим. ред.) Путина, который говорил о том, что он не хочет подстегнуть переход к ядерной войне. Он хотел подчеркнуть, что есть очень много других вариантов в арсенале, <...> которые имеют сопоставимые с ядерным оружием показатели, но тем не менее этот сигнал не услышали", – приводит ее слова РИА Новости.

Кроме того, Кнайсль отметила, что в условиях военного конфликта продолжаются террористические атаки на города России.

Ранее Путин назвал комплекс "Орешник" очень мощным, указав, что он хорошо себя зарекомендовал. Серийный выпуск комплекса начнется в ближайшее время. По словам Путина, он будет обеспечен для защиты безопасности России и ее союзников.

Российский лидер также раскрыл детали принципа работы ракеты "Орешник". Температура поражающих элементов составляет 4 тысячи градусов, в то время как на поверхности Солнца температура достигает 6 тысяч градусов. В связи с этим расположенные в эпицентре взрыва от "Орешника" объекты разделяются на элементарные частицы и превращаются в пыль.

