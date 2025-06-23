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Россия разворачивает серийное производство нового ракетного комплекса средней дальности "Орешник". Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

По словам российского лидера, "Орешник" очень хорошо себя зарекомендовал в боевых условиях.

Ранее ракетный комплекс высоко оценил президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. Он считает, что от этого оружия "содрогается весь мир". По его мнению, российские ученые в области физики, химии и математики добились выдающихся результатов.

Дальность удара "Орешником" составляет до 5,5 тысячи километров. При этом новые снаряды системы противоракетной обороны, стоящие на боевом дежурстве в Румынии и Польше, не затронут российский ракетный комплекс, отмечал Путин.